ACCIÓN DESOBEDIENCIA 7 OCTUBRE

Primera GRAN acción de desobediencia civil 7 de octubre de 2019 (Madrid) en el aniversario del informe del IPCC (1,5ºC)

El 8 de octubre de 2019 se cumple un año desde que el Grupo de Expertos para el Cambio Climático (IPCC) advirtiera de que quedan apenas 11 años para evitar un aumento de temperatura superior a 1,5ºC a final de siglo.



Sobrepasar dicho umbral nos aboca a una situación de caos climático, condenando a la muerte a miles de personas del planeta, a especies y ecosistemas. ¿Qué ha hecho la clase política desde entonces? Un año después, las medidas urgentes para enfrentar esta crisis climática no están en marcha. La clase política no está a la altura y no piensa en clave de crisis. Estos dias estamos siendo testigos de la incapacidad manifiesta de los políticos para ponerse de acuerdo y empezar a trabajar para rescatar el futuro. Por ello, la sociedad debe tomar las riendas y decir basta.

¡Rebélate!

Ante la crisis climática y ecológica, desde 2020RebeliónPorElClima y Extinction Rebellion invitamos a todas las personas a rebelarse,

desde la solidaridad, en una lucha diversa y común por la vida, con amor y rabia, con determinación y estrategia. Entre el 27 de septiembre y el 17 de octubre tiene lugar una primera ola de movilizaciones en toda Europa, que se verán sucedidas por otras olas en 2020. EL 27 S acompañaremos todas las movilizaciones que se preparan por todo el Estado.

Entre el 27 de septiembre y el 7 de octubre estamos invitando a todos los territorios y organizaciones a realizar actos descentralizados por todo lo ancho y largo del territorios. Iremos contando lo que acontezca bajo la etiqueta #2020RebeliónPorElClima.

Y en la península ibérica, con ocasión de este aniversario tan señalado, el 7 de octubre de 2019 estamos preparando una gran acción de desobediencia civil no violenta, centralizada en Madrid, a la que te convocamos.

Vivimos en un tiempo de crisis civilizatoria que exige un cambio de sistema . Sabemos que todos los aspectos disfuncionales de la sociedad están vinculados entre sí, por sistemas socioeconómicos institucionalizados que explotan la naturaleza, a los seres humanos y a los animales. Necesitamos colocar la justicia climática en el centro, para garantizar una vida digna para todas las personas y especies. Al hacer este llamamiento, como activistas con base en Europa, queremos desempeñar un papel activo en el fin del sistema, asumiendo nuestra responsabilidad para con el resto de pueblos del mundo.

La situación es grave y debemos cambiar las tácticas. Necesitamos dar un paso hacia la desobediencia civil no violenta, frente a la inacción política. Rebeldes de diversos puntos de la península y archipiélagos acudirán a esta llamada.

Con ocasión del aniversario del informe del IPCC, el 7 de octubre de 2019 en Madrid tendrá lugar una acción directa noviolenta (ADNV) que queremos que sea masiva. ¡Súmate! Reclamaremos responsabilidad y acción política dada la gravedad de la situación. Nuestra intención es la de permanecer un tiempo y hacernos oir.

Para sumarte a esta acción, rogamos inscripción previa en el formulario de más abajo, con el fin de disponer de tiempo suficiente para los preparativos y conocer las fuerzas de las que disponemos para realizarla. Estamos trabajando para poder facilitar algún tipo de alojamiento y desplazamiento, así como formación en acción directa no violenta (ADNV).

Hay distintas maneras de participar:

Directamente en la acción . Ofreceremos formación en ADNV para quien aún no la tenga en las semanas previas y también el día anterior (6 de octubre). Hay distintos roles, con niveles de exposición también diferentes:

Puedes participar en el núcleo central que despliega y da comienzo a la acción ( Acción ).

O puedes incorporarte después para que seamos una multitud/masa ( Apoyo ). Y, por último

Indirectamente, apoyando solidariamente la acción, pero sin intervenir en la misma ( Apoyo solidario ).

2020RebeliónPorElClima y Extinction Rebellion



Consecuencias y contraindicaciones

Una acción de desobediencia civil implica que nos vamos a salir del marco legal, que vamos a quebrar alguna/s leyes. Esto trae consigo el riesgo de represión por parte de las autoridades; y, aunque la acción ofrece diversas formas de participación (algunas con más riesgo que otras), debemos advertir que no existe ninguna forma de participación que no entrañe riesgos.

Existe un riesgo real de que la acción pueda ser castigada, según la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza) como una infracción leve o grave.

Contamos con asesoría legal y, en el caso de que haya multas o castigos que impliquen disponer de recursos monetarios, es nuestra voluntad que sea una cuestión soportada por el conjunto del movimiento y no por las personas que reciban el castigo.

¿Qué es 2020: Rebelión por el clima?